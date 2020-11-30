Bu yola hız kamerası koymak akıl işi değil

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa sakini bazı vatandaşlarımız, Mağusa bölgesinde yapılan bazı uygulamaların gerçektende çok düşündürücü olduğunu dile getirerek bu uygulamalardan biri olan Mağusa Hastanesi yoluna konulan hız tespit kamerasını bizlerle paylaşarak sitem ettiler. “





Bu kamerayı buraya koyan akıl nasıl bir akıldır.Bu yol hastane yoludur siz bu kamerayı buraya koydunuz yarın acil hastalar bu yolu kullanacak ve eminiz ki çoğu insan bu kamera yüzünden mağdur olacak” diyen bölge sakinleri yapılmak istenene pek anlam vermediklerini ifade ettiler.

Bazı kişilerin çıkıp bu yolda çok kaza olduğunu o nedenle konulduğunu söyleyeceklerine vurgu yapan vatandaşlarımız“Zaten yola bakarsanız yol şekil olarak da kusurlu.Önce tek yol yapıldı,şimdi de bu kamerayı koydular. Amaç ne? Para kazanmak mı kazaları önlemek mi?” diye konuştular.

Bütün dünyada hastane yolları rahatlatılırken bizde tam tersinin yapıldığını savunan bölge sakinleri bu konuda yetkilileri tekrardan düşünmeye davet ettiler.

