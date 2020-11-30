“Bu inşaatlar hangi alt yapıya göre yapılıyor?”

Ayaklı Gazete’ye İskele bölgesinden ulaşan bazı çevre duyarlısı vatandaşlarımız, adım adım İskele bölgesinin de betonlaşmaya başladığına dikkat çekerek bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.





Vatandaşlarımız “İskele ve Mağusa bölgesinde,İmar Emirname’sine karşı çıkanlar, neden karşı çıkıyor derseniz, resimlere bakınız. Böyle inşaatlar yapmaya devam etmek istiyorlar.Girne’yi katlettiler, burayı da katledecekler” diyerek bütün arsaları tükettikleri için, şimdi "tarım alanları"nı da tüketmek istediklerini ifade ettiler.

Bu yapılan inşatların neye göre yapıldığını sorgulayan çevreci vatandaşlarımız “Hangi alt-yapı ile?Yeterli su, elektrik, yol, kanalizasyon, araç park yeri var mı? Yok.Üstelik,

Bir yangın halinde, itfaiyenin elinde, 4 kattan fazla müdahale edecek itfaiye aracı da yok” dediler.

İşin tuhaf yanının bölge Belediyelerinin, alacakları İnşaat İzni harçları uğruna, müteahhitlere destek çıktıklarını iddia eden duyalı vatandaşlarımız “Bu inşaatlara, kim nasıl izin veriyor?” diyerek sözlerini tamamladılar.

