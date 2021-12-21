Bu tabelaları gören bir Karayolları ekibi yok mu?

Yıkılan veya yıpranan uyarı levha ve tabelalarının yerine yenilerini koymanın çok zor bir iş olmadığını ancak bunu yaptıracak otoritenin bulunmadığını iddia eden vatandaşlarımız Karayolları Dairesi ekiplerinin ne işe yaradığını sorguluyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı sürücülerimiz, ülkemizde yol kenarlarında bulunan uyarıcı ve bilgilendirici tabelaların her gün biraz daha yıprandığını veyahut bozulduğunu belirterek bunların Karayolları Dairesi’nce neden düzeltilmediğini sorguladılar.

Duyarlı sürücülerimiz, Lefkoşa- Girne anayolunun Ciklos mevkisinde bulunan ahşap bilgilendirme tabelasının yağmurlar ve fırtınalar sonucunda çürüdüğünü ve yaklaşık 1 haftadır yerde yattığını gözlemlediklerini söyleyerek “ahşap uyarı tabelası yanındaki yön tabelası da ayni şekilde deforme olmuş durumda, bu nedenle de bölgeyi bilmeyen sürücüler buradan geçerken ne yapacaklarını bilmiyorlar” dediler.

Yıkılan veya yıpranan uyarı levha ve tabelalarının yerine yenilerini koymanın çok zor bir iş olmadığını ancak bunu yaptıracak otoritenin bulunmadığını iddia eden vatandaşlarımız Karayolları Dairesi ekiplerinin ne işe yaradığını sorgulayarak sözlerini tamamladılar.

