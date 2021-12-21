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İş güvenliğini takan yok

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İş güvenliğini takan yok
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı vatandaşımız, ülkemizde zaman zaman yaşanan iş kazalarının acı sonuçları olduğunu ve bu konunun iş güvenliğini ve işçi sağlığını gündeme getirdiğini ifade ederek ancak kısa süre sonra herkesin bunu unuttuğunu ve sonuçta olanın giden canlara ve geride kalan gözü yaşlı ailelere olduğunu dile getirerek bize bir fotoğraf göndererek sitemlerini paylaştı.
Fotoğrafta görülen inşaatın İskele bölgesinde yapılan bir inşaat olduğunu ve inşaatın ikinci katının karkası için işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalıştığını belirten vatandaşımız “Bu inşaattaki müteahhidin çalışanını düşünmemiş olması normal olabilir. Ancak bu işçiler kendi canlarını da mı hiç düşünmüyor. Kafalarında bir koruyucu kasket bile yok. O yükseklikte hiçbir önlem alınmadan çalışmak neyin kafası anlamakta güçlük çekiyorum” dedi.
İnşaatların iş güvenliği konusunda en tehlikeli alanlar olduğunu unutmamak gerektiğini söyleyen vatandaşımız bu konuda yetkilileri denetim yapmak için sahaya davet etti.
 
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