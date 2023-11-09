Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, geçtiğimiz akşam İstanbul’dan ülkemize uçakla dönüş yaptıklarını ancak Havaalanı’nda yaşadıkları park yerine ulaşım işkencesinden dolayı isyanlarını bizlerle paylaştılar.

Yeni havalimanının Temmuz ayı sonunda sözde hizmete açıldığını belirten vatandaşlarımız, “4 yılda bitmesi gereken havalimanı 12 yılda hizmete açıldı. Ancak açıldığı günden beridir sorunları bitmek bilmiyor” diyerek son yaşadıkları olayı bizlerle paylaştılar.

Salı akşamı ailecek İstanbul’dan geldiklerini anlatan vatandaşlarımız “Havalimanı’ndan valizlerimizi aldıktan sonra aracımızı kapalı park alanından almak için karşı taraftaki binaya yönlendik. Ancak çağdışı bir bina olan park yerinde aracımızı bulamadık” dedi.

Bu park yerine neden çağdışı dediklerini de açıklayan vatandaşlarımız “Binanın elektrikleri kesik olduğu için öncelikle asansörle aşağıya inemediğimiz içi elimizdeki valizlerle karanlıklar içinde merdivenlerden aşağıya indik. Fakat aşağıda yine elektrik olmadığı için aracımızı bulmak bir yana burada kaybolduk” dediler.

Koskoca havalimanının park yerinin elektriklerinin neden kesik olduğunu sorgulayan vatandaşlarımız “Hade elektrikler kesik, neden jeneratörler çalışmıyor. Bu nasıl bir anlayış. Dünyaya açılmak böyle mi olur. Yabancılara rezil oluyoruz. Bu rezalet ne zaman bitecek?” diyerek, Ulaştırma Bakanlığı’nın neden buraya müdahale etmediklerini sorguladılar.

