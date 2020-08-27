Cenk Mutluyakalı'nın "Salıncak" romanı yayımlandı

Salıncak, bir sabahın esintisiyle başlayarak, bir hayatın çocukluğa açılan penceresinde yaralı sorulara yanıt arıyor.

Editörlüğünü Yusuf Yağdıran’ın üstlendiği kitap, kitapçılarda yerini aldı, 4 Eylül'den itibaren de online satış noktaları ve Türkiye’de satışa çıkacak. İstanbul’da Kor Kitap’ın bastığı kitabın Kıbrıs dağıtımını Işık Kitabevi üstlendi.

Salıncak’ın redaktörlüğünü Kübra Yeter yaparken, kitabın kapak resmini de Emin Çizenel çizdi.

“Salıncak” bir empati denemesi olarak Kıbrıslı Rum bir kadının çocukluğundan çalınmış seslerin izinde yaşadığı yarılmaları anlatıyor.

Yayınevi kitabı “Geri dönmeye cesaret ettiğiniz evde başka hayatlar göğe bakıyor olacak ve o bahçede yankılanan sesler sizi rahat bırakmayacak” anonsuyla okurlara sunuyor.

Gazeteci Cenk Mutluyakalı, 1974 trajedisini Kıbrıslı Rum kadının hisleri, öfkeleri ve düşleri üzerinden kaleme alırken, şimdiki zamanın pencerelerinden baktığımız bahçeleri sorguluyor. "Salıncak" toprağından sökülmüş köklerin peşine düşüyor.

Kıbrıs’ın çok dilli sokaklarına ithaf edilen 181 sayfalık kitap, savaşın yıkıntıları üzerinden kovulma, kırgınlık, kızgınlık duyguları ve aşk sarmalındaki Alexia’nın doğduğu ve çocukluğunun bir bölümünün geçtiği eve ve şehre yaptığı yolculuklar, geri dönüşler, keşifler, tanıklıklar, arayışlarla okuyucuyu sürüklüyor.

Leymosun (Limasol) doğumlu Cenk Mutluyakalı, 1989’tan bugüne gazetecilik yapıyor, uzun yıllardır Yenidüzen gazetesini yönetiyor.

Daha önce "Bir Es", "Aç Parantez Kapa Parantez", "İşkenceci Polisi Sesinden Tanırım", "Eğer O Mutluysa" adlı deneme ve araştırma kitapları yayımlandı. Cenk Mutluyakalı, meslek yolculuğunda çeşitli ödüller yanı sıra son olarak iki toplumlu Yeni Kıbrıs Derneği tarafından “Barış Gazeteciliği Ödülü”ne layık görüldü.



