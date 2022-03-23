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‘Bu ne perhiz, bu ne turşu’ demenin tam yeri

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“Gündüz vakti sokak lamları yanar, akşam elektrik kesilir. Bu ne perhiz bu ne turşu demenin tam yeri”

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‘Bu ne perhiz, bu ne turşu’ demenin tam yeri

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde bir süreden beridir Elektrik Kurumu tarafından akşam saatlerinde bölge bölge elektrik kesintileri yapıldığını ancak gündüz vakti ise bazı yerlerde sokak lambalarının çalıştığını belirterek bu konudaki isyanlarını paylaştılar. 
“Gündüz vakti sokak lamları yanar, akşam elektrik kesilir. Bu ne perhiz bu ne turşu demenin tam yeri” diyerek sitem eden vatandaşlarımız, Güzelyurt’ta kaldıkları bölgede öğle vakti sokak lambalarının çalıştığını ifade ettiler.
Gece olunca elektriklerin kesilmesiyle birlikte sokakların da karanlığa büründüğünü söyleyen vatandaşlarımız “madem yeterli enerjimiz yok, neden gündüz vakti bu sokak lambaları çalışıyor?” diyerek sorguladılar.
Yapılmak istenilenin ne olduğunu anladıklarını ifade eden vatandaşlarımız, “Bu yapılan tam anlamıyla halkı Kıb-Tek’e karşı isyan ettirerek özelleştirilmesini sağlamaktır” diyerek sözlerini sonlandırdılar.
 
 
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