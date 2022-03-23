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UBP’nin Mağusa Belediye Başkanı kim olacak?

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UBP’nin Mağusa Belediye Başkanı kim olacak?

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, iktidar partisi Ulusal Birlik Partisi’nde yerel seçimler için çalışmalar sürerken özellikle Mağusa Belediyesi’nde başkan adayı için oldukça büyük bir çekişme olduğu bildiriliyor.
Yerel seçimlerin tarihinin henüz kesinleşmemesine karşın UBP’de Mağusa Belediye başkanlığı için hem Dr. Erdal Özcenk hem de Cem Dana’nın aday adaylıklarını açıklayarak çalışmalara başladıkları aldığımız bilgiler arasında.
Her iki adayın da sosyal medya üzerinden adaylıklarını ilan ederek destek arayışına girdikleri bildirilirken, kesin adayın ön seçimle mi yoksa Parti Meclisi tarafından belirleneceği merakla bekleniyor.
Adayların ilerleyen günlerde kendileriyle birlikte aday olacak belediye meclisi adaylarını da açıklayabilecekleri aldığımız bilgiler arasında.
 
 
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