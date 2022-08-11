“Bu memleketin çivisi çıkmış, saygı, sevgi, iman bitmiş”





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde sevgi, saygı ve hoşgörünün her geçen gün azaldığını dile getirerek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla geçtiğimiz günlerde yaşadıkları bir olayı bizlerle paylaşarak sitem ettiler.

Fotoğraftaki Mercedes araçtan iki tane tığ gibi, katlı kravatlı zımba gibi gençlerin indiğini ifade eden vatandaşlarımız, “Gençlere dedik ki ‘Engelli yerine park ettiniz abim. Bir tanesi içeride yaşlı misafirimiz var onu almaya geldik’ diye cevap verdiler. Ama biz pek inanmadık” dediler.

Bu konuşmadan 7-8 dk sonra katlı kravatlı zımba gibi gençlerin yanlarında yaşlı biri olmadan oradan ayrıldıklarını belirten vatandaşlarımız, “Arabadaki gençlerden biri arabanın fotoğrafını çekerken bize niye fotoğraf çektiğimizi sordu. Bizde akşama görürsün deyip yolumuza devam ettik” diye olayı aktardı.

Ülkemizde yetişen genç neslin son zamanlarda çok umursamaz bir nesil olduğunu dile getiren vatandaşlarımız “Bu memleketin çivisi çıkmış, saygı, sevgi, iman bitmiş” diyerek adeta isyan ettiler.





