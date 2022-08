Sen hangi seçimi kazandın? Sorusu aslında herşeyin cevabını veriyor. Uluslararası platformlarda yer alabilmek için seçim kazanmanız değil yapacağınız lobi çalışmalarıyla gönülleri kazanmanız gerekiyor. Bakü, Abu Dhabi, İslamabad, Doha, Muskat, Kuveyt, Manama, Bişkek bu şehirler KKTC'nin müslüman ülkelerdeki temsilcilikleri. Esas sorulması gereken soru bu temsilciliklerimizin İslam Dayanışma oyunlarına KKTC'nin katılması için herhangi bir lobi çalışması yapıp yapmadığı sorusudur…

(Göktürk Ötüken)





Demokrasilerde halkın oyu ile seçilenlerin temsiliyet yetkisi ile sorunları olmaz, açıklamalarında bunu belirtme gereği de duymazlar.

Sorun buradadır.

Oysa ki Kıbrıslıtürkleri temsil yetkisini başka yerlerden icazetle alanlar, gayet açık şekilde bunu bildikleri için durmadan her basın açıklamalarında “ben seçildim” vurgusu yapma gereği duyuyorlar.

Açıkça kendi kendilerini “kaşıyorlar”.

Egemen ve bağımsız KKTC’ye ambargo uygulayan Türkiye Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde düzenlenen Konya’daki spor müsabakalarında hiçbir sporcumuza katılma hakkı verilmemiş olmasına rağmen, bizi orada tek başına temsil eden CB’ye bir dava adamı olarak ayrıca altın bir madalya takdim edilmesini de diliyorum. Umarım TC yetkilileri CB’mize “al bu da madalyan” demeyi uygun görürler.

Ersin Tatar’ın ambargolar karşısında yiğitçe, mertçe ve iki egemen, eşit ve vatan, millet, bayrak savunan bir müstesna kişilik olarak Konya’da bu adaletsiz duruma gerekli tepkiyi vereceğinden hiçbir kuşkum yoktur. Nasıl olabilir? Kendisi KTFF’na verdiği yanıtta KKTC’nin seçilmiş lideri olduğunu söylüyor. Kocaman CB yalan mı söyleyecek?

Bu arada “Kıbrıs davasının peşinde bir dava adamı Ersin Tatar: Hiç Vazgeçmedim” isimli şaheser kitap 2.baskısını yapmış. Yapımda ve yayında emeği geçen herkesi Konya oyunları vesilesiyle de tebrik ederim.

(Tacan Reynar)





Gayri meşru hükümetin atanmış Başbakanı Sayın Ünal Üstel, “TL kullanmanın dezavantajlarını yaşıyoruz" diyor.

Biz aylardır bu fakirleşmenin, yüksek enflasyonun sebebinin TL kullanımı olduğunu defalarca söyledik. Stabil para birimine geçilmesinin önemini sürekli dile getirdik.

Biz bunları söylerken Ekonomi Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu ise, "TL kullanmanın büyük bir şans" olduğunu belirtmişti.

Hükümet çok sesli koro gibi!

Biraz tutarlı olun sorunların özünü görün! Memlekette sayenizde ekonomide öngörülebilirlik kalmamıştır. Esnaf, üretici, sanayici kısacası tüm sektörler ve halk sizin işbilmezliğinizin, kararsızlıklarınızın, istikrarsızlığınızın bedeli ödüyor.

Siz o koltukları işgal ettiğiniz her geçen gün bedel ağırlaşıyor!

(Fide Kürşat)







Bizden şavk parasını her ay medazori alan Kıb -Tek yolları neçun şavgartmıyor Sn. Başbakan Ünal Üstel

(İsmet Ezel)