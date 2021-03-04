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“Bu lastiğin, jantın hesabını kim verecek?

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Ayaklı Gazete’ye İskele’den ulaşan bazı sürücülerimiz, İskele ile Mehmetçik arasındaki anayol nedeniyle her gün bir lastik attıklarını dile getirerek bu yol nedeniyle isyan noktasına geldiklerini vurguladılar.

“Bu lastiğin, jantın hesabını kim verecek?
 
“Yaşasın İskele yolunda yediğimiz cezalar,  yaşasın verdiğimiz vergiler. Bir deliği kapatamadınız” diyerek yetkililere isyan eden vatandaşlarımız, bu yola çakıl koyulduğunu, toprak koyulduğunu, ancak bir avuç asfalt bir kürek çimento koyamadığını kaydettiler.
Bu yol nedeniyle artık araç kullanmanın bile kendilerine zor geldiğini ifade eden vatandaşlarımız, “Bu lastiğin jantın hesabını kim verecek? Bunu da cezalar gibi mi yedik? Bir bardak da su mu içelim?” diyerek isyanlarını dile getirdiler.
 
 
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