Bakanlar Kurulu resmî gazetede Taşımacılık Sektörünü kapalı sektörler arasında ilan etmedi... İlçeler içi ve/veya Girne - Lefkoşa arasında da ulaşım için herhangi bir yasak yok.

Unuttu mu, karar öyle mı bilmem. Kapalı mı olmalı açık mı kalmalı sağlık riskini de Sağlık Kurulu karar verir.

Ancak polis, bu alanda yasaklamayan bir sektörde iş yapılmasına engel olamaz, ceza hiç-bir şekilde yazamaz. ( KKTC Anayasası Md 18 - Cezaların Yasallığı)

Hatta bu sektörüm çalışmasının yasak alanlardan biri olduğu Bakanlar Kurulunca karar alınıp resmi gazetede yayınlanmadığı sürece çalışmaları da serbesttir.

(Ürün Solyalı)





İhya olduk mu?

Türkiye’den 3 milyar 250 milyon TL geliyor.

Tamam mı? İhya olduk mu?

Özel Sektör desteklenecek mi?

Kapanma nedeniyle işleyemeyen emekçiler ödenecek mi?

Toplu Taşımacılar, Restorant sahipleri tazmin edilecek mi?

Emekli ve Memurdan kesilen Hayat Pahalılığı ödeneği geri verilecek mi?

Yoksa verildiği iddia edilen bu para da “alt yapı projesi” denip de Türkiye’den gelecek firmalara mı aktarılacak?

Gelecek 20 bin doz aşı ile aşılanacak 10 bin kişinin hangi sektörden olacağı belli mi?

(Hüseyin Arca)



Irklara ayrılmadan,

Dinler bizi parçalamadan,

Siyaset piyona çevirmeden

Ve para, bizi sınıflara bölmeden önce

Biz sadece İnsandık...

(Halil Tunç)



Kuzey Kıbrıs’ta bir Müsteşar haykırdı, “elektrik kurumunda halkın her yıl 300 milyon TL’si yolsuzluğa gidiyor” dedi!

Ve hiç bir gazetede manşet veya gündem haber olmamış!

“YOLSUZLUK” haber değeri görülmemiş!

(Sefa Karahasan)



İhtiyat Sandığı yatırımlarımız tehlikede mi

“1.2 milyar mevduat var” dedi İhtiyat Sandığı Müdürü Erman bey, “Merak etmeyiniz, bir tehlike yok, rahatız…”

Bir bilgi de “İstihdam Destek Merkezi”nden verelim. Tümü sıfırlandı! Çünkü pandemi sürecinde en iyi para kazanan sektörlere dahi “teşvik” uygulandı. Fonda 320 milyon Türk Lirası vardı, tümü dağıtıldı.

Peki maaş desteği ne olacak?

Başvurular 40 bini aştı, öyle görünüyor ki 45 bini bulacak. 80 milyon TL gibi bir rakama ihtiyaç var.

Bakalım, özel sektör çalışanını ödeyecekler mi?

(Cenk Mutluyakalı)







Facebook ilan gruplarını takip edersiniz evinde gıda üretip satan onlarca kişi görebilirsiniz beş dakikada. Tavuk dolmadan tutun hellime, salçaya, yoğurta. Daha neler neler. Vergi yok, sağlık denetimi yok. Hiç birşey yok. Ne kadar sağlıklı ve ne kadar adil?

(Gürcan Topukçu)



Herhangi bir doğal afet olduğunda acil toplanma alanlarımızın bulunmaması, halkımızın bu konularda daha bilgi sahibi olmayışı bizleri derinden üzmektedir. Yetkili üst mercilerin bu konuda gerekli tedbirleri alması gerekmektedir.

(Kemalbay Mehmet)

