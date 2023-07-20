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“Bu kadar sorumsuzluk olmaz”

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“Bu kadar sorumsuzluk olmaz”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, Mağusa içerisinde çöp ve molozların bütün boş alanları işgal ettiğini dile getirerek bu konudaki isyanlarını bizlerle paylaştılar.
Mağusalı vatandaşlarımız, belediyenin sürekli olarak çöp ve molozları toplamaya çalışmasına karşın bazı kişilerin inadına boş arazilere çöp ve molozları bıraktıklarını ifade ederek “Bu çağda bu duyarsızlık, bu kadar sorumsuzluk olamaz. Herhalde kasıtlı yapılıyor, diye düşünmekten kendimizi alamıyoruz” dediler.
Şehrin birçok bölgesinde böyle moloz yığınlarının mevcut olduğunu belirten vatandaşlarımız “ Evindeki ağacın dalını, boşaltılan dairedeki molozları, ev eşyalarını, kısacası eline ne gelirse boş araziye atan bu insanların çevreye hiç mi saygısı yok” diye sorguladılar.
 
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