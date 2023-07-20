SOSYAL MEDYANIN SESİ

Yeni geçen uygulama ile artık tapu ile alakalı noterden alınan vekaletnamelerde Kaymakamlık’tan onay alınması gerekiyor.. Gelişi güzel dağıtılan noterlikler yüzünden kendi noterine güvenmeyen bir yapı oluşturuldu.. Kaymakamlık noterin imzasını kontrol ediyor..Tapu devirlerinde prosedürlerin zaten uzun ve zahmetli olduğu yetmezmiş gibi sürece ekstra zorluklar getiriliyor.. Vekaletname ile devir yapacakların dikkatine.. Lütfen noterinizi Kaymakamlık’tan onaylatınız:)

(Ender Meta)



Çocuklara değer verdiğimiz belli temmuz -ağustos sıcaklarında top arkasında 40 derecede top oynatıyoruz.

Çare var mı var ..

u-16 ve u-12 liglerini liglerin hemen bitiminde başlatırsak haziran sonu çocuklarımızı sıcaklarda oynatmayız hem de tatil yapmalarına imkan sağlarız . Yaz aylarında birçok çocuğumuz yurtdışına gidiyor yaylaya veya gezmeye oynama fırsatı bulamıyorlar ..

Neyse siz yine de en iyisini bilirsiniz ...

(Süleyman Özkoç)



Sadece kamu maliyesi anlamında değil; yönetsel anlamda da iflas etmiş bir ülke.

İnsanımızın doğduğu toprakları her geçen gün daha da sevmemesini sağlıyorsunuz.

Başardınız.

(Aral Moral)



Aylarca yıllarca nöbet tuttuk,

Vurulduk vurduk,

Öldük öldürdük

Bu günlere ulaştık

Kıymetini bilelim.

Bu günlere geelebilmek için verdiğimiz canları, dökülen kanlarımızı unutmayalım ,

Barış, huzur, güven ve refah ı savunalım koruyalım.

(Özcan Özcanhan)





49 yıl önce olanları yazdıklarımıza inanmadıklarını söyleyenlere:

Cehalet çok kötüdür... Hele bizi de ilgilendiren tarihi bilmemek kötüden de öte felakettir...

Bizim yazdıklarımıza İnanmayanalar gün gelir inanmadıklarını beş beter yaşarlar...

"Tarih bir tekerrürdür" diyenler boş yere konuşmadılar... İşte böylelerine bakıp konuştular...

Sahi bu inanmamışlara göre 20 Temmuz 1974'de Türk askeri Kıbrıs'a gelmeseydi neler olurdu?..

Birbirlerini kesip biçen Rumlar, kendi iç hesaplaşmalarını bitirince Türkleri çiçek yağmuruna mı tutarlardı?..

Türk askeri gelmeseydi bizim yazdığımız tarihi gerçeklere inanmayan ve boş verenler zaten bu dünyada ve hayatta olmayacaklardı..

Tabii ki şimdi o günleri yazmakta olan bizler de hayatta olmayacaktı... Olay bu kadar basit ve nettir aslında...

(Ahmet Tolgay)



Bu kadar da alışmak olmaz ki birader hani bu yapılan zamlara karşı eylem bak 2 güne bir akaryakıta zam ona zam buna zam hani eylem sokaklar bizi bekler

(Hasan Mullaoğulları)

