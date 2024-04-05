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“Bu kadar sorumsuzluk da olmaz”

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“Bu kadar sorumsuzluk da olmaz”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız dün öğle saatlerine doğru Güzelyurt-Gönyeli arasındaki yolda fotoğrafladıkları durumla ilgili sitemlerini dile getirerek bunun tam bir sorumsuzluk olduğuna vurgu yaptılar.
Duyarlı vatandaşlarımız “Her gün onlarca kazanın olduğu, bununla birlikte ne yazık ki birçok canı trafiğe kurban verdiğimiz ülkemizde, bir genç araçta işte böyle seyahat etti.” diyerek sitemlerine başlayarak bu gencin kime gösteriş yapmak istediğini anlamadıklarını ifade ettiler.
İçkili mi yoksa başka bir şey mi aldığını sorgulayan vatandaşlarımız “Araç sürücüsü neden on engel olmadı o ayrı mesele. Ancak bu kadar sorumsuzluk olmaz. Kendi hayatlarını tehlikeye atmaları bir yana diğer sürücülerinde dikkatlerini bozan bir görüntü” dediler.
Artık toplum olarak bir silkinmemiz gerektiğini sözlerine ekleyen duyarlı vatandaşlarımız, sorumsuzca yapılan bu gibi davranışların sonuçlarını düşünmek bile istemediklerini dile getirerek herkesi yollarda duyarlı hareket etmeye davet ettiler.
 
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