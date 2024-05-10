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Bu kadar duyarsızlığa pes

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Bu kadar duyarsızlığa pes
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı sürücülerimiz, ülkemizde bazı anne ve babaların araçta emniyetin sadece ön koltuklarda oturanlar için olduğunu sandıklarını dile getirerek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitem ettiler.
“Fotoğrafta görülen çocuk, uzun süre bu şekilde bir yolculuk yaptı. Gönyeli'den Lefkoşa Dereboyu'na kadar süren bir yolculuk ve ayakta arka cama asılı giden küçük bir çocuk” diyerek bu duruma isyan eden sürücülerimiz, neden buna izin verildiğini sorguladılar.
“Ani bir fren esnasında canınızdan çok sevdiğiniz çocuklarınıza neler olabileceğini düşünmek bile istemiyoruz” diyen vatandaşlarımız, ebeveynlerin biraz daha duyarlı olmalarını istediler.
İnsan hayatının bir anda kararabileceğini unutmamak gerektiğini dile getiren vatandaşlarımız, “Lütfen çocuklarımızın yolculuk esnasına güvende olduklarından emin olalım” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
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