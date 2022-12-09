



Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Gazimağusa sakini vatandaşlarımız 6 aydır şehrin birçok yerinde devam eden kanalizasyon çalışmasından dolayı perişan olduklarını belirterek isyanlarını gönderdikleri fotoğraflarla paylaştılar.

Vatandaşlarımız “Gazimağusa'da kanalizasyon çalışması yapılıyor... İyi güzel de, işi yapan firma her kimse; kırdığı döktüğü yeri bırakıp gidiyor” diyerek Karakol Mahallesinde evin önüne yaptırdıkları kalın demirden rogar kapaklarını dahi kırdıklarını iddia ettiler.

Çalışmaları yapan şirketin yolları kestikleri gibi bıraktığını, yolda çukurlara düşmemek için zikzaklar yapmaktan gına geldiğini, keskin asfaltlara lastikleri kestirmemek için uğraşlarda fayda etmediğini belirten vatandaşlarımız “Bu halk mecbur mu bu eziyeti çekip sinir olmaya ve de maddi kayba uğramaya?” dediler.

Yapılan sözleşmenin nasıl bir ihale sözleşmesi olduğunu sorgulayarak, firmanın çevre halkına verdiği maddi ve manevi zararı hiç umursamadığını iddia eden vatandaşlarımız “Bu sinir bozucu sorumsuzluğu düzeltmek bu kadar zor mu? Bunun sorumlusu kimler? Belediye mi? Karayolları mı? Hükümet mi? Kimler? Ama herkes de vatan millet için aday oluyor!!!”



