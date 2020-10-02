Bu görüntüler ne kadar daha burada kalacak?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan çevre dostu bazı vatandaşlarımız, geçtiğimiz günlerde gittikleri ülkemizin en güzel yerlerinden biri olan Dipkarpaz bölgesindeki altın Kumsal’da karşılaştıkları görüntülerden dolayı morallerinin bozulduğunu aktararak bizlere gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.



Vatandaşlarımız yaklaşık iki yıl önce Altın Kumsal’da bazı kişilerin yaptırdığı izinsiz yapıların yıkımı sonrasında her tarafta yıkıntıların halen daha bulunduğunu kaydettiler.

Bu şekilde bırakılan yıkılmış bungalovların oldukça kötü bir izlenim yarattığına vurgu yapan vatandaşlarımız “Bu rezilliği ve çirkinliği Altın Kumsal’dan ne zaman temizlemeyi düşünüyorsunuz? ALO 123 uyuyor mu?” diyerek yetkililere seslendiler.

Özellikle yurt dışından gelen yabancı turistlerin sık sık bu bölgeyi ziyaret ettiğine dikkat çeken vatandaşlarımız, “Turistler yıkılmış moloz yığınları değil, temiz çevre, kumsal ve el değmemiş bir doğa için bu bölgeye geliyorlar” diye konuştular.



