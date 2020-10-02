YSK'dan, Uz'a ret, Boran'a kabul

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bağımsız cumhurbaşkanı adayları Alpan Uz’un şikayetini reddederken, bağımsız aday Ahmet Boran’ın şikayetini ise haklı buldu.

YSK’nın Uz ve Boran’ın şikayetleriyle ilgili kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Alpan Uz, Kıbrıs Genç TV’de 29 Eylül’de sadece 6 adayın davet edildiği programla ilgili şikayetinde, sadece 6 aday davet edilen programın, 11 adaylı Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahale teşkil edeceğini, seçmenin yanıltılmasına neden olacağını, siyasi parti destekli adaylar ve siyasi desteği olmayan bağımsız adaylar arasında ayrımcılık yapılacağını, bunun haksız rekabet oluşturduğunu, seçime sadece 6 adayın katılmış olduğu izlenimi yaratılarak seçmenin yanıltılmakta olduğunu ileri sürdü.

Kararda, Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası, madde 34, seçim dönemlerindeki yayınların Seçim ve Halkoylaması Yasası uyarınca Yüksek Seçim Kurulu’na verilen yetkiler çerçevesinde YSK tarafından düzenleneceğine yer verildiği ancak bu yetkinin özel televizyon yapımcı ve programcılarına nasıl ve hangi konuda yayın yapacaklarına veya konuklarını nasıl belirleyeceklerine direktif vermeyi, içerik belirlemeyi kapsamadığı kaydedildi.

YSK, programa 11 Cumhurbaşkanı adayından sadece siyasal partilerin desteklediği 6 adayın davet edilmesi nedeni ile programın durdurulması veya programa diğer 5 adayın da eklenmesinin sağlanması doğrultusundaki Alpan Uz'un şikayetinin reddedilmesine, fırsat eşitliğinin sağlanması için diğer adaylara da aynı ölçüde fırsat verilmesi gerektiğinin Genç TV'ye bildirilmesine oy birliği ile karar verdi.



BORAN’IN BRT’YLE İLGİLİ ŞİKAYETİ

Öte yandan YSK bağımsız cumhurbaşkanı adayı Ahmet Boran’ın BRTK’nın yasa ile belirlenmiş ve her adaya eşit olarak tahsis edilmiş programlanmış konuşma vakitleri dışındaki programlarda bağımsız adaylar dışındaki adayların temsilcilerinin soru cevap şeklindeki programlara konuk edilerek eşitlik ilkesini ihlal ettiği iddiasını değerlendirdi.

YSK, BRTK’nın Cumhurbaşkanı Seçimi ile ilgili gerçekleştireceği propaganda amaçlı açık oturum, panel veya röportajlarda, demokratik kurallar çerçevesinde, tüm bağımsız adaylara fırsat eşitliği sağlanması gerektiğine karar verdiğine atıfta bulunulan kararda, şöyle denildi:

“Bağımsız aday Ahmet Boran'ın şikayeti aynı esaslar ölçüsünde değerlendirildikten sonra aşağıda belirtildiği şekilde karar verilmesi uygun görülmüştür.

Netice itibarıyla,

1. Devlet Radyo ve Televizyonu sıfatıyla Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumunun, 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili gerçekleştirilecek propaganda amaçlı açık oturum, panel veya röportajlarda, demokratik kurallar çerçevesinde, Bağımsız aday Ahmet Boran dahil tüm bağımsız adaylara fırsat eşitliği sağlaması gerektiğine,

2. Kararın birer suretinin Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’na ve Bağımsız aday Ahmet Boran'a dağıtılmasına, oybirliği ile karar verilir.”



YSK İHALELERİ DEĞERLENDİRDİ

Öte yandan YSK’nın bazı ihalelerin devam etmesine veya seçim süreci içinde devam etmesi zorunlu görülmediğinden reddine ilişkin kararları da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Seçim yasakları döneminde ihaleler, YSK kararıyla yapılabiliyor.

YSK’nın devamına onay verdiği ihaleler şunlar:

Sağlık Bakanlığı’nın "4 Adet Diş Üniti Alımı İhalesi", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın "Engelsiz Yaşam Evi İnşaatı l. Etap Projesi"; Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın "Ulukışla İlkokulu Çevre Duvarlarının Yapım İşleri İhalesi”, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın "Çanakkale Ortaokulu Kapalı Spor Salonu Zemin Kaplama İşleri İhalesi”; Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün ''Torf ve Perlit Alım İhalesi"; Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün "Kimyasal Malzeme Alım İhalesi"; Spor Dairesi’nin "Merit Alsancak Yeşilova Spor Kulübü Futbol Sahası Zemin Yenileme İhalesi"; Spor Dairesi’nin "Çim Tohumu Alım İhalesi"; Orman Dairesi’nin "Ormanlara Zarar Veren Böcek ve Hastalıklarla Mücadele İhalesi”; Orman Dairesi’nin "Çam Kese Böceğine Karşı Helikopter ile Havadan Biyolojik İnsektisit Kullanılarak Yapılacak İlaçlama İhalesi”; Karayolları Dairesi’nin "Personel Devam Takip ve Kamera Sistemi Kurulumu Projesi İhalesi"; Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun "Elektronik Sayaç Alımı ile Led Sokak Aydınlatma Armatürü Alımı İhaleleri"; Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun "Dizel makinalara ait turbocharger yedek parçası ve işçilik alımı, dizel makinalara ait turbocharger yedek parçaları alımı, dizel makinalara ait soğutma suyu radyatörü alımı, dizel makinalara ait tappet roller yedek parçaları alımı, dizel makina 3 ve 4'ün 48000 saat bakım yedek parçaları projesi ihaleleri"; Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun "Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke Bölge Vezneleri Güvenlik Hizmeti Alımı İhalesi"; Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun "Muhtelif Ölçü Aletleri ve Techizatı Alım ihalesi"; Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun "OG Kablo Başlık ve Ekler Alım İhaleleri"; Trafik Dairesi’nin "Sabit Radarlar İhlal Dartaları İçin Veri Depolama Cihazı Alımı İhalesi."



DEVAMI REDDİLEN İHALELER

Yüksek Seçim Kurulu’nun devamını seçim sürecinde zorunlu görmeyerek reddettiği ihale ve uygulamalar ise şunlar:

“Karayolları Dairesinin "Lefkoşa-Girne Ana Yolu Lavinyum Kavşağı ve Bağlantı Yollarına Ait İhale"; İskan ve Rehabilitasyon Dairesinin "Kiralanacak Arazilerle İlgili Kira Sözleşmeleri"; Konut Edindirme Biriminin "Kalkanlı Kırsal Kesim Sosyal Konut Arsalarının Asfaltlanması İhalesi."