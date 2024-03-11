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Baharın habercisi bademler çiçek açtı

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Baharın habercisi bademler çiçek açtı
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğasever vatandaşlarımız, ülkemizde bahar aylarının geldiğinin işareti olan Badem ağaçlarının bu yıl zamanı olan Mart ayıyla birlikte çiçeklendiğini dile getirerek görüşlerini bizlerle paylaştılar.
Bahar aylarının geldiğinin habercisi olan badem, erik ve kayısı gibi ağaçların çiçeklenmeye başladığını ifade eden doğasever vatandaşlarımız, bu arada hava sıcaklıklarının da artmaya başladığı için kış aylarının gittiğini anladıklarını kaydettiler.
Badem ağaçlarının bir gelin gibi beyaz çiçekleriyle doğayı süslediğini belirten vatandaşlarımız bu güzel görüntüler nedeniyle ülkemizin en güzel aylarından birinin Mart ayı olduğunu sözlerine eklediler.  
 
 
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