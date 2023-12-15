Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, son zamanlarda özellikle marketlerde birçok ürünün fiyatlarının fahiş fiyatlardan satıldığına dikkat çekerek ayni ürünün marketten markete hatta komşumuz Güney Kıbrıs’ta çok fiyat farkı olduğuna dikkat çektiler.

Fotoğrafta görüldüğü gibi iki naylon içinde alınmış olan kestaneler olduğunu söyleyen vatandaşlarımız bu naylonlardan birinin kuzeydeki marketten diğerinin ise güneydeki marketten alınan kestaneler olduğunu kaydettiler.

Kuzeyden alınan kestanenin kilosunun 275 TL olduğunu etiketten de görüldüğünü anlatan vatandaşlarımız, güneyden alına kestanenin ise kilosunun 3 Euro yani 95 TL olduğuna dikkat çekerek “Bu fiyat farkının sebebi ne?” diye sorguladılar.

Bazı kişilerin kestanenin geldiği ülkeye bağlı olarak fiyat farkı olduğunu söylediklerini ifade eden vatandaşlarımız “Ne kadarda başka ülkelerden gelmiş olsa da arada 3 kat fiyat farkı mı olur? Bu resmen vatandaşı kazıklama ve açgözlülüktür” diyerek sitemlerini dile getirdiler.

