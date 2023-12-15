Yayalara da biraz saygı!

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini duyarlı bir vatandaşımız, özellikle son günlerde Lefkoşa’da görülen yağmurlar sonrasında bazı yolların kenarında su birikintileri oluştuğunu ve bu su birikintilerinin yayalara sıkıntı yarattığını ifade ederek bu konudaki görüşlerini dile getirdi.

Fotoğrafta görülen yaya geçidinin olduğu yol kenarının Sağlık Bakanlığı karşısındaki duraklar olduğunu aktaran vatandaşımız “Biz yağmurdan kaçarken kaldırım dibindeki su birikintisine yakalanıyoruz. Arabalarla hızlı geçiliyor ve durakta olan öğrenciler veya yaşlılar, herkes ıslanıyor” dedi.

Kimi sürücülerin buralardan isteyerek daha hızlı gelip herkesi ıslatarak yoluna devam ettiğini ifade eden vatandaşımız, “Ben kendim şemsiyemle önlem almaya çalıştım. Kimisi yavaşlıyor. Ama kimisi göre göre hiç yavaşlamadan su birikintisinden geçiyor. Lütfen herkes duyarlı olsun” diyerek sürücülere çağrı yaptı.

Bu arada Mazda Demio marka kırmızı renk bir arkasında plakası olmayan aracın durağın önünden geçerek yaşlı bir teyzeyi de sırılsıklam ettiğini belirten vatandaşımız, bunun hiç hoş olmadığını sözlerine ekledi.

