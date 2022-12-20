“Dünyada akaryakıt fiyatlarının düşmesine rağmen bilet fiyatlarının düşmemesini anlamıyoruz"





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız Ocak ayı içinde Ankara’ya gitmek için internet üzerinden yaptığı bilet aramalarında karşısına çıkan iki soncu bize fotoğraflayarak gönderip isyanlarını paylaştı.

Vatandaşımız KKTC’den Ankara’ya uçuşla İstanbul-Ankara arasında neredeyse ayni mesafe olduğunu ancak fiyatın 4 kat fazla olduğunu ifade ederek “Ayni gün içerisinde İstanbul - Ankara 424.00TL, KKTC - Ankara 1811.00 TL. Bu farkın sebebi nedir?” diye sorguladı.

Bu fiyatın birde en ucuzundan örnek alındığını belirten vatandaşımız “Diyeceksiniz ki yurt dışı vergileri var. Fiyat farkı ondan. Alakası yok. Kıbrıs ada ülkesi. Yurt dışı için elimiz mahkum. Kör tuttuğunu……….Buna sebep olanlar hepinize sonsuz teşekkürler. Bize yakışır” diyerek sitemini iletti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yeni uçuş noktaları yerine Türkiye’ye uçuşlarda alınan bu fahiş fiyatların düşürülmesi için çalışma yapması gerektiğini sözlerine ekleyen vatandaşımız “Dünyada akaryakıt fiyatlarının düşmesine rağmen bilet fiyatlarının düşmemesini anlamadıklarını ifade ettiler.

