banner875
banner885
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
17 0
26 0
 
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
21 0
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
13 0
"Altın Top" Messi'nin
10 0
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
19 0
Mormenekşe’nin çıkışı sürüyor
Mormenekşe’nin çıkışı sürüyor
63 0
banner878
banner887

“Bu farkın sebebi nedir?”

banner898

“Dünyada akaryakıt fiyatlarının düşmesine rağmen bilet fiyatlarının düşmemesini anlamıyoruz"

banner825
“Bu farkın sebebi nedir?”
banner892
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız Ocak ayı içinde Ankara’ya gitmek için internet üzerinden yaptığı bilet aramalarında karşısına çıkan iki soncu bize fotoğraflayarak gönderip isyanlarını paylaştı.
Vatandaşımız KKTC’den Ankara’ya uçuşla İstanbul-Ankara arasında neredeyse ayni mesafe olduğunu ancak fiyatın 4 kat fazla olduğunu ifade ederek “Ayni gün içerisinde  İstanbul - Ankara 424.00TL, KKTC - Ankara 1811.00 TL. Bu farkın sebebi nedir?” diye sorguladı.
Bu fiyatın birde en ucuzundan örnek alındığını belirten vatandaşımız “Diyeceksiniz ki yurt dışı vergileri var. Fiyat farkı ondan. Alakası yok. Kıbrıs ada ülkesi. Yurt dışı için elimiz mahkum. Kör tuttuğunu……….Buna sebep olanlar hepinize sonsuz teşekkürler. Bize yakışır” diyerek sitemini iletti.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yeni uçuş noktaları yerine Türkiye’ye uçuşlarda alınan bu fahiş fiyatların düşürülmesi için çalışma yapması gerektiğini sözlerine ekleyen vatandaşımız “Dünyada akaryakıt fiyatlarının düşmesine rağmen bilet fiyatlarının düşmemesini anlamadıklarını ifade ettiler.
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.