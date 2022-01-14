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“Bu düzene dur diyecek yok mu?”

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“Bu düzene dur diyecek yok mu?”
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, devlet daireleri içinde bulunan çay ocaklarının resmen vatandaşı soyduğunu ifade ederek, bu konuyla ilgili başlarından geçen bazı olayları bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.
Vatandaşlarımız, devlet dairelerine bazı işlerini yapmak için gittiklerini ve burada fotokopi çekmek veya pul almak için kendilerini çay ocağına yönlendirdiklerini ifade ettiler.
Vergi dairesine giden vatandaşlarımız kendilerinin dışarıda 1 TL’ye çektirdikleri bir sayfa fotokopi için çay ocağında 2,5 TL istendiğini ayrıca bir damga pulunun üzerinde fiyatının ne olduğu yazmasına rağmen fiyatından 3 TL fazla istendiğini belirttiler.
“Bu soygun düzenine dur diyecek birileri yok mu?” diyen vatandaşlarımız, Vergi Dairesi gibi bir yerde dahi bunun yapılmasının çok düşündürücü olduğunu vurguladılar.
 
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