

İnsan olmak

İnsan olmaktan, hoş görülü olmaktan, her durumda özveri göstermekten vaz geçmeyin. Bu dünyanın ahı da kahrı da sefası da biz insanlar içindir.Bu gün ben ah çeker sen sefa sürersin, unutmayın ki sen ah çekerken ben sefa süremeyeceğim çünkü insanım. Ben tok olamayacağım çünkü sen açsın.sen üşürken ben asla ısınamayacağım çünkü seni gördükce üşüyeceğim insan olduğum için. İnsan olmak dünyanın en büyük nişanıdır. Dünyanın en büyük üniversitesidir. Paylaşmayı bildiğim için hoş görü ve özveriyi hissettiğim için ben bir insanım. Gözlerim gülse de senin üzüntünü gördükce içim ağlıyor olacaktır insan olduğum için.Bir insan gibi geldim bir insan gibi gideceğim bu dünyadan. Ne adım ne sanım ne malım mülküm söylenmeyecek. Sadece insan olduğum söylenecek. Tıbkı sizin gibi.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Evvel zaman içinde kalbur saman içinde birbirine karşı karşıya 2 market varmış.

Market sahiplerinin biri Muz'un kilosunu 10TL'ye satıyormuş. Birgün sabah uyanmış bakmış karşı marketin camında bir yazı: Muz 8TL...

Hemen koşmuş bir kağıt almış yazmış üstüne yapıştırmış: Muz 7TL

Ertesi gün bakmış karşı Markette camda bir yazı: Muz 6TL

Hemen kendi de yazıyı değişip cama asmış: Muz 5TL

Bir sonraki gün kalkmış bir de ne görsün, karşı marketin camında bir yazı: Muz 2TL

Adam kafayı yiyeycek, çıkarmış maliyetleri hesap kitap imkanı yok, 2TL kendi maliyetinin çok altında, bu fiyatın altına düşmesine imkan yok, nasıl yaparsa, nasıl hesaplarsa olmuyor, en son dayanamamış basmış gitmiş karşı marketin sahibini bulmuş somuş: 'sen muzu nasıl bu kadar ucuza satabiliyorsun?', karşı market sahibi gülümsemiş ve cevap vermiş: 'ben muz satmıyorum ki...'

Son günlerde tüp gaza zam mı gelecek yok hayır indirim mi olacak diye bir gündem, herkes tartışıyor, ama asıl önemli olan konu piyasada tüp gaz yok, arayan kişiler market market gezip tüp gaz bulamıyorlar. İşte bu yüzden bu haberleri okuyunca aklıma bu fıkra geldi, paylaşayım dedim. Olmayan tüp gazın fiyatına zam yapsanız ne olur, indirim yapsanız ne olur... Söyleyeceklerim bu kadar.

(Kemal Basat)





Türkiye, belli Semptomları olanlar dışında, test yapmayı kaldırıyor.

Eeee Bizler? Camız gibi, sapa sağlam küçük büyük, çoluk çocuk herkese, test zorunluluğu devamı ile, eziyet çektirmeye devam edecekmiyiz?

(Togay Menekşeli)



Unutmadık

"Hafıza-i beşer nisyan ile maluldur" (insan hafızası unutma özürlüdür) anlamında bir atasözü vardır.

2017 yılında, Cenevre'de Garantör ülkelerin de katılımı ile gerçekleşen 5'li görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC Meclisinde temsil edilen CTP, UBP, DP ve TDP başkanları, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kanalıyla, BM Genel Sekreteri Guterres'e, Kıbrıslı Türk'lerin Türkiye'nin "Etkin" ve "Fiili" Garantisinden vazgeçmeyeceklerini ilettiler ve toplantı dağıldı.

Ama,

Şimdi seçim var ya, unuttuk zannediyorlar.

(Ülker Fahri)



Sinovac aşılı olanlar ltf booster aşınızı ihmal etmeyin 39 yaşında sadece 2 doz Sinovac aşı ile doğrudan yoğun bakıma yatırılan ve hastalığı çok ağır geçiren 39 yaşında genç bir insan hayata veda etti..Sinovac görülüyor ki bu hastalık için tek başına yeterli değil!!

(Bala Kayadelen)



