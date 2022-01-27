Bu kadar yük taşıyarak ne kazanıyor?

Ağır yük taşıyan kamyonlar vatandaşları tedirgin ediyor





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız ülkemizde ağır yük vasıtalarının oldukça kötü kullanıldığını ve haddinden fazla yük taşıyarak etraflarına tehlike saçtıklarını dile getirerek bizlerle bir fotoğraf paylaşarak sitemlerini aktardılar.

Fotoğrafta görüldüğü gibi kamyonun büyük taşlar taşıdığını ancak taşınan yükün oldukça fazla olduğu için kamyonun kasasının çöktüğünü ifade eden vatandaşlarımız “Bu kamyon üzerinde taşıması gereken yükün neredeyse iki katını taşıdığı için adeta harabeye dönmüş durumda. Çöken kasadan taşlar neredeyse yola düşüyor. Kamyonun çamurlukları kopmuş vaziyette, ışıkları yok ve plakasız bir şekilde yol almakta” dediler.

Bu gibi adeta ‘tehlike geliyorum’ diyen araçların yollarda olmaması gerektiğini belirten sürücü vatandaşlarımız trafik polislerinin etkin denetim yapmasını talep ettiler.

Belki bu kamyonun bu seferlik taşıdığı yükü yerine ulaştırdığını ancak gelecek sefer bunun olmayabileceğini dikkate alarak kamyon sürücüsünün bu kamyonla yeniden yola çıkmaması gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız herkesi biraz daha duyarlı olmaya davet ettiler.



