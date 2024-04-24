“Bu aracın suriçinde işi ne?”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Gazimağusa sakini duyarlı vatandaşlarımız, suriçi bölgesinde bulunan Namık Kemal Meydanı’ndaki Aziz Nikolas Katedrali’nin yanına bırakılan bir aracın fotoğrafını bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.

Tarihi bir yapı olan bu katedralin birçok yabancı turist tarafından ziyaret edilip fotoğraflandığını ancak bu aracın orada olmasının çok kötü bir görüntüye sebep olduğunu ifade eden duyarlı vatandaşlarımız “Gazimağusa içine yüksek tonajlı araçların girmesi yasaklanmalı. Büyük kamyonlar, dozerler, vinçler, vs. Özel izne tabii olmalılar.” dediler.

Gazimağusa’nın içi de Mesarya Ovası kadar serbest olduğunu belirten duyarlı vatandaşlarımız “Her tarafta istediğini yap. Tıpkı Mesarya Ovasının ortası gibi. Yasak yok, zarar ziyan yok” diyerek bu gibi araçların surlariçi bölgesine neden sokulduğunu sorguladılar.

