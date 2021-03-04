Bu ağaç kütükleri nereden toplandı?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı vatandaşımız, bize gönderdiği bir fotoğrafla tırla taşınan bu odunların nereden kesildiğini sorguladı.



Vatandaşımız, ağızına kadar dolu tırın üzerindeki odunların geçtiğimiz yıl mayıs ayında yaşanan Kalkanlı-Tepebaşı yangınında küle dönen bölgeden kesilen ağaçlar mı yoksa başka bölgelerimizdeki ormanlık alandan kesilen ağaçlar olduğunu sorguladı.

Bu kütüklerin Kalkanlı-Tepebaşı yangınında küle dönen bölgeden kesilen ağaçlar değilse çok yazık olduğunu söyleyen vatandaşımız “zaten orman fakiri bir ülkeyiz. Eğer yangınlarda yanmamış ağaçlar değilse bu ağaç kütükleri çok yazık edildi. Nefes borumuz biraz daha kesilmiş oldu” diyerek sitemlerini dile getirdi.

Bu arada bu kütüklerin nasıl değerlendirileceğini de sorgulayan vatandaşlarımız “İnşallah birilerine peşkeş çekilmeden devlete fayda sağlayacak işler için bu kütükler toplanmıştır” diyerek sözlerini tamamladılar.

