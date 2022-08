“Böylesi işler sadece bizim ülkede olur”

Son zamanlarda artan iş kazalarına rağmen kimse önlem almıyor



Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizin her yönüyle tam bir tuhaflıklar ülkesi olduğunu dile getirerek, geçtiğimiz gün gittikleri bir inşaat alanında rastladıkları fotoğraftaki görüntü karşısında adeta şok olduklarını dile getirdiler.

Vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen karkas inşaatı devam eden yerde kolon genişliği yaklaşık 50 santim olan kolonun üzerine konulan neredeyse yarım tonluk tuğladan oluşan bloğun her an düşebileceğini herkesin görebilmesine karşın, inşaat işçilerinin halen daha çalışmaya devam ettiğini kaydettiler.

Tuğla bloğunun herhangi bir yere tutturulmadığını sadece kolonun üzerinde durduğunu yineleyen vatandaşlarımız “Böylesi işler sadece bizim ülkemizde olur. Yarım inşaat bile olmayan bir inşaatta bu şekilde iş güvenliği olmayan bir yerde çalışan işçilerin de hiç mi aklı yok anlamadık” diyerek sitem ettiler.

Son zamanlarda iş kazalarından ölümlerin arttığını ancak buna rağmen kimsenin önlem almak adına dikkatli olmadığını söyleyen duyarlı vatandaşlarımız, müteahhitlerin mutlaka kontrollü olmaları gerektiğini sözlerine eklediler.