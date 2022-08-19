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Arıcıların umutları yıkıldı

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Arıcıların umutları yıkıldı

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde arıcılıkla uğraşan kişilerin bu yıl bal kesmeye başladıkları bugünlerde umutlarının adeta yıkıldığı bildiriliyor.
Son yıllarda rekoltenin düşüşte olduğunu ve geçtiğimiz yıl elde ettikleri bal rekoltesinin neredeyse yarısını alamayacaklarını çevrelerine dile getiren arıcıların, özellikle kırsal alanlarda arıcılık yapanların bu yıl adeta hüsran yaşadıkları gelen bilgiler arasında.
Bu yıl verimin düşmesinin en önemli nedenin ise oldukça kurak bir ilk baharın  yaşanması olduğu ifade edilirken, özellikle ilkbaharda arıların polen toplayacak kadar yeterli bitkilerin çiçeklerini bulamamaları nedeniyle bal üretemedikleri belirtilmekte.
Arıların bal üretmedikleri gibi kurak sene olması nedeniyle çoğalmadıkları ve bu nedenle de hem arı kovanlarının hem bal üretiminin düştüğü gelen bilgiler arasında bulunuyor.
 
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