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Karpaz sahillerine yazık ediyoruz

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Karpaz sahillerine yazık ediyoruz
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Karpaz bölgesinden bazı vatandaşlarımız, ülkemizin en güzel sahillerinin ve doğasının olduğu Dipkarpaz sahillerinin kendini bilmez kişilerce her geçen gün kirletildiğini iddia ederek bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.
"Karpazın sahilleri bu halde! Bazıları hafta sonu gelip keyif yaptı. Ama pisliğini de bırakıp gitti. Bu bir ahlaksızlıktır" diyerek isyan eden bölge sakinleri, fotoğraflarda da görüldüğü içki şişelerinin çöp poşetlerinin ve molozların sahile bırakıldığını ifade ettiler.
Bu saygısızlığın neden yapıldığını sorgulayan bölge sakinleri, sahile atılan bu molozlar ve şişelerin gün geçtikçe çoğaldığını söyleyerek, bu gidişle sahillerin ve bölgedeki doğanın çöplüğe dönüşeceğini sözlerine eklediler.
 
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