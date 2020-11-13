Böyle sorumsuzluk olmaz

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bir vatandaşımız, karşılaştığı fotoğraftaki manzara karşısında yaşadığı mağduriyeti bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdi.



Fotoğrafta da görüldüğü gibi bir şirket veya Telekomünikasyon Dairesi çalışanlarının fiber optik kablo çekimi için yaptığı çalışma sırasında öğle olduğu için bu kişilerin kabloları ortada bıraktıkları gibi yemeğe gittiklerini söyleyen vatandaşımız “Fiber optik kabloları apartman garaj çıkışında bu şekilde bırakıp yemeğe giden bu kişiler hangi makamın veya şirketin personelidir?” diye sorguladı.

Bu yapılanın tam bir iş bilmezlik veya sorumsuzluk olduğunu savunan vatandaşımız, buradan bir kişinin ani bir sağlık problemi olsa bu kabloları ne yapacağını sorgulayarak “Şimdi bu kabloları kesip garajdan çıksam hak etmezler mi?” diyerek sitemlerini paylaştı.

