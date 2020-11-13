Solda ve sağda yeni oluşumlar için çalımalar hızlandı

Ayaklı Gazete’ye siyasi kulislerden ulaşan haberlere göre ülkemizde allem galem olan siyaset dünyasında yeni arayışlar çerçevesinde hareketlenmeler yaşandığı belirtiliyor.







Aldığımız bilgilere göre, gerek sol görüşte gerekse sağ görüşte yeni oluşumlar için perde gerisinde çalışmaların yürütüldüğü ancak henüz bu çalışmaların adının konmadığı belirtilmekte.

Bize ulaşan bilgilere göre, özellikle sol görüşlü olan birçok sivil toplum örgütü ile siyasi partinin bir çatı altında toplanması hedefiyle Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında bir hareketin başlatıldığı bildirildi.

Özellikle sol görüşlü birçok sivil toplum örgütü ile sol partilerin birçok eylemde bir araya gelip hareket edemezken, geçtiğimiz günlerde yapılan ‘Demokrasi ve İrade’ yürüyüşü adı altındaki eylemde birlikte hareket eden birçok sivil toplum hareketi ile partinin olması bu oluşumu hızlandırdığı aldığımız bilgiler arasında.

Bu oluşumun başına geçecek kişinin kim olacağı konusunda bazı öne çıkan isimlere teklifler götürüldüğü ve ilerleyen günlerde bu isimlerin vereceği cevaplara göre oluşumun artık isminin konulacağı bildirilmekte.

