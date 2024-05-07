Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir sürücü vatandaşımız, dün öğle saatlerine doğru Lefkoşa’da gittiği Bedrettin Demirel Caddesi üzerindeki bir işyerinin yan tarafındaki park alanında yaşadığı park sorununu bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdi.

Aracının park edip yan taraftaki işyerine giden vatandaşımız “Yarım saatlik bir işimi bitirip geri döndüğümde fotoğrafta görülen küçük kırmızı araç arkamda park edilmiş vaziyette duruyordu. Öne gitme şansım olmadığı için bu araç sürücüsü nedeniyle en az yarım saat burada beklemek zorunda kaldım” dedi.

Bu gibi sürücülerin ehliyeti alırken, nerelere park yapılabileceğini her halde öğrenmediklerini ifade eden vatandaşımız “Böyle sorumsuzca park mı olur? Sanki de bubasının çiftliğiymiş gibi park edip kaçtı” diyerek sözlerini tamamladı.

