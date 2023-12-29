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“Böyle sorumsuzca park mı olur?”

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“Böyle sorumsuzca park mı olur?”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, yeni yıla adım adım gidilen bugünlerde her tarafta bir telaşın yaşandığını ancak bazı kişilerin fotoğrafta görüldüğü gibi umarsızca araçlarını park ederek kaçarak diğer sürücüleri mağdur ettiklerini ifade ederek sitem ettiler.
Mağusa’da bir alış-veriş yerinde 15 dakika süren alış-verişleri sonrasında oradan ayrılmak için araçlarının yanına geldikleri zaman fotoğraftaki manzara ile karşılaştıklarını ifade eden vatandaşlarımız “15 dakika alış-veriş yaptık ancak yarım saattir, bu araç sürücüsünü buraya gelip aracını çekmesini bekliyoruz” diyerek sitem ettiler.
“Memlekette oturmuş bir düzen, bir kanun olacak ki cezayı bassın..Burada bu şekilde park eden kişi için ararsın polisi veya o yerin görevlisini ve gerekeni yapar. Alıp götürürler arabayı...Bak bakalım bir daha böyle bir davranış yapar mı?” diye konuşan vatandaşlarımız, böyle sorumsuzca park yapanların mutlaka cezalandırılması gerektiğini sözlerine eklediler.
 
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