SOSYAL MEDYANIN SESİ

Bir arkadaş yazıyor, Teacher Whisky fiyatı bir markette 140 TL, diğerinde 210 TL.

Çünkü birinin Pedagojisi var diğerinin yok.

Bir arkadaş yazıyor kestane fiyatları da marketlerde çok farklı.

Biri Çin kestanesiymiş hayvanlar yer. Diğeri Bursa’nın Padişahların yediğinden.

Diğer bir eleştiri, Cennet hurması Mağusa da 65 TL, Lefkoşa da 100 TL.

Cennetin bile sahtesi olduysa pes doğrusu.

Arkadaş karar vermiş evinin üstünü ÜNİVERSİTE ,altını. GALERİ yapacak

Konuları doğru seçti, fizbledır

Ancak üniversitesinin ders programına :

Kara para aklama

Rüşvet verme teknikleri

Nüfus nasıl artırılır

Gibi dersler de koysun, çok hocası var.

Galeri içinde kolonları kessin, alan genişler, hem arabaların al benisi artar.

Bir diğer konu, müteaahitler Beşparmağı bitirmeden, bazı duyarlı vatandaşlar, yabani zeytinleri kütle halinde sökerlermiş.

Herhalde aşılayıp , tarlalarına ekecekler.

Yerinde aşılandığında, İngiliz ağaç koçanı verirdi. Bizim Rum arazilerinde zeytinlerimiz vardı. 1963 bıraktık, 1975 zeytin mevsiminde zeytinleri toplamaya gittik.

Lâpta büyümüş, Rumlar bazı ağaçları kesip ev yapmışlar

Bir ağaç, annem, tanıdı, hadi toplayalım dedi.

Ama, ağacın dalları evin yatak odasına giriyor.

Güneyden gelen evde ikamet eden Türk aile ;

_ Eve girerken bize söylediler, bu ağaç bizim değil, buyur toplayın, bize de az çakıstezlik verin ,dediler.

Eve gidince, bir FERAGATNAME hazırladım, bu göçmen aileye ağacı hibe ettik

_ Ana, imzala, ben herkesin yatak odasında zeytin toplamam , bana mirasından az verin, dedim.

(Yücel Dolmacı)



Derslerimizde en ön sırada oturup dikkatle dinleyen, sınıfta öğrendikleri ile yetinmeyip evde ve kütüphanede uzun uzun okuyan, onunla da yetinmeyip okuduklarını gelip bizlerle tartışan, neredeyse tüm derslerini sınavlarda tam puan alarak geçen, zeki, çalışkan, arkadaşları tarafından çok sevilen, son derece saygılı bir öğrencimizi, sevgili Gabriel Shimata Kasongo’yu kaybettik. Son sınıftaydı. Mezun olmak, yetenekli bir uluslararası ilişkiler uzmanı olarak yetişmek üzereydi. Ülkesine ve insanlığa çok şey katmaya aday, pırıl pırıl bir sosyal bilimciydi. Dün gece alkollü ve ehliyetsiz bir sürücü kendisine çarparak hayatını kaybetmesine sebep oldu. “Bozuk düzen bir can daha aldı, yetkililer önlem alsın artık” diyemeyeceğim, çünkü halk olarak bunca yıldır yetkilileri bu bozuk düzeni düzeltmek zorunda bırakmadığımız için bizler de pek masum sayılmayız.

(Şevki Kıralp)



Bugün 28 Aralık ve 25 yaşında bisikleti bir genç trafik belası yüzünden yaşamından oldu, çarpışmada aracı kullanan genç ise ehliyetsiz ve alkollü nokta...

(İsmet Özgüren)

