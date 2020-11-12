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Böyle mi önlem alınmalı?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Gazimağusa Sanayi Bölgesi’nden bazı çalışanlar, sanayi içerisindeki yolların oldukça kötü olduğu yetmezmiş gibi yollarda bulunan mazgal tellerinin kırılması nedeniyle tehlike arz ettiğini dile getirerek, bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Böyle mi önlem alınmalı?
 
Sanayi bölgesi çalışanları, her sağanak yağışta bölgenin adeta göle döndüğünü belirterek “Yollar sular altında kaldığı zaman yol içinde bulunan fotoğrafta görülen mazgallar görünmediği için bazı sürücüler araçlarıyla mazgallara düşüyor. Ayrıca akşam saatlerinde de bu mazgallara düşen birçok sürücünün araçları mahvoluyor” dediler.
Ancak bu mazgalların fotoğraftaki gibi üzerine demir çubuk konup şerit çekerek önlem alınmasının da çok saçma olduğunu vurgulayan vatandaşlarımız, “Bu şekilde ancak gündüzleri sürücülerin dikkatini çekebilen bir önlem olur. Ancak yapılması gereken böyle almak değil Sanayi Dairesi tarafından kontrol edilerek düzeltilmesidir” diye konuştular. 
 
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