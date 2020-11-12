Türk Lirası kükredi!

- Hafta sonu, Hazine ve Maliye Bakanı ile TCMB Başkanı'nın 'kırmızı kart' görmesi ile başlayan 'oyuncu' ve akabinde 'taktik' değişikliğine, dün yeni adımlar ve söylemler eklendi.
- Hatırlanacağı üzere, ekonomi yönetiminde yaşanan değişim, ve görev teslimi ardından yapılan yazılı açıklamaları, piyasa dostu bulmuş, TL ve TL cinsi varlıklar için iyimserliğimizi artırmıştık. Dün bu iyimserlik, adeta katlanarak, yerine tarihi bir günü terk etti.
- Dün mikrofon karşısına geçen Sn Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması, Türkiye'nin 2000'li yıllarda yakaladığı ivmenin ruhunu taşıyarak, piyasalarda adeta 'oyun değiştirici' olarak nitelendirildi.
- Konuşmasında, ekonominin öncelikli olduğunu, güven ve kredibilite tesisi için adımlar atılıp Türkiye'nin risk priminin düşürüleceğini, yabancı yatırımcılarla işbirliği içerisinde olunacağını dile getirerek, TL'nin değerine atıfta bulunmak suretiyle 'ne gerekiyorsa' yapılacağını söyledi. Kanımca, konuşmasında en önemli ve altı çizilmesi gereken noktası ise, hukuk kavramına dikkat çekerek, yapısal reformlara hız verileceği oldu.
- Özetle, dün piyasada aktif bir şekilde yer alan bir trader (işlemci) olarak, Erdoğan'ın ekonomik ve finansal istikrar ile ilgili oyun değiştirici nitelikteki konuşması ve duymak istenilen tüm noktalara vurgu yapması, ciddi bir iyimserliğe neden olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
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İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Ene Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa anlizi şöyle: