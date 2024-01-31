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“Böyle köprü veya menfez mi olur?”

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“Böyle köprü veya menfez mi olur?”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı köylü vatandaşlarımız, ülkemizde son yıllarda yapılan yeni yolların hiç bölge koşullarına göre yapılmadığını ifade ederek bize gönderdikleri fotoğraflarla yaşanan rezaleti dile getirdiler.
Köylü vatandaşlarımız, geçmişte yapılan yollarda bulunan menfez köprülerin en az 2 metre yükseklik ve 3 metre genişliğinde olduğunu ve bu nedenle yağmurların çok fazla yağmasına rağmen hiçbir zaman ova tarlalarının sular altında kalmadığını anlattılar.
Ancak şu anda yapılan yeni yollara yapılan köprü veya menfezlerin çok dar olduğunu ifade eden vatandaşlarımız bu nedenle de su akışının bu yerlerden az olduğu için tarlaların sular altında kaldığını hatta yolları su bastığını vurguladılar.
Bu yolları yapan Türkiye’den gelen şirketin ülkemizdeki Karayolları Dairesi ekiplerinden hiç bilgi alıp almadığını sorgulayan vatandaşlarımız bu konuda yetkilileri göreve davet ettiler.
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