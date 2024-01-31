SOSYAL MEDYANIN SESİ

Yağmur yağınca biriken bunca su nereden yol bulup denize akacak acaba ? Yollar bozuk , inşaat birikintileri yollara dökülüyor , arabalar ya patinaj yapıyor ya da çukurlarda yüzüyor. Kazasız belasız atlatırız umarım

(Orkide Şan)



İn nik min nik :

Çocukken oyunda EBE seçmek için bu tekerlemeyi söylerdik. Herhangi birimizden başlar, her hecede birini işaret eder, son hece kimde kalırsa o , EBE olurdu.

Oyun EBE ile başlar ve o yönetirdi.

İn nik min nik ta ta rin nik

İstavrozlu Rum kızı

İncesinden

daha güze lidir.

Dünya atlasını aldım ve ülke ülke baktım. Yüzde sekseninde EBELERİ, seçmenler bu yöntemle seçmişler.

Öyle haberler ve olaylar var ki güleyim mi, ağlayım mı bilemem.

Bu gülme - ağlama, bana Aziz Nesin i hatırlattı.

Çok yakın sınıf arkadaşım bir kafile olarak tahsil için, Ankara ya gelirler. Kafile Turist otele yerleşir, ordan okullarına dağıtılacaklar. Arkadaşım İstanbul a gidecek.

Otel de Aziz Nesin i görür ve seslenir.

Aziz bey onu buyur eder, oturur.

Sohbet esnasında arkadaşım, Aziz beye :

- Neredeyse tüm kitaplarınızı okudum.Gülmekten kendimi alamadım der..

Aziz Nesin ciddileşir :

+ Ben onları gülesiniz diye ,değil, ders alıp halimize ağlayasınız ,diye yazarım, der.

Sonuçta dostça ayrılırlar.

(Yücel Dolmacı)



“0lumsuz hava, kötü hava...” Ne olumsuzu ne kötüsü yahu! Mis gibi hava. Bereket yağıyor. Yarın yazda 50 derece sıcaklarda “grak grak” edeceğiz susuzluktan. Az bile yağar. En çok yağışa karşı tedbirli, doğaya saygılı olalım, tamamdır. Ne “olumsuz” ne de “kötü” olur hava. Tabii bizde ikisi de yok. Sonra da yağışlı hava olur “olumsuz hava, kötü hava...” Ver Allahım. Zeytinleri topladık, budadık, ilaçladık, gübreledik, çapaladık, uyuttuk. Taşma sistemimiz de hazırdır. İnşallah havuz olur bahçe

(Mustafa Gürsel)



Vallahi meraktan değil cehaletten.

"İhtiyat Sandığı Dairesinin"

Ayda Sekiz Bin Euroluk

sorunu var mı?

Alt tarafı bir yasa,

Bir de istihdam destek tüzzükü.

(Hüseyin Garip)



Lefkoşa 'da yaşayan bir birey olarak, Mevcut Belediye yönetiminin altyapıya verdiği önemin sonuçlarını yaşıyoruz. Bakanlık ışıkları , Sanayi bölgesi , Devpa önü ve daha birçok yer....Sular seller altında kalan bir Lefkoşa artık yok

(Hasan Gazioğlu)

