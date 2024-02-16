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Böyle hurda mı taşınır?

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Böyle hurda mı taşınır?
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücülerimiz, geçtiğimiz gün öğle saatlerine doğru Lefkoşa- Mağusa anayolu üzerinde bulunan Haspolat yeni sanayi bölgesi yolunda karşılaştıkları fotoğraftaki kamyonun yol üzerindeki sürücülere korkulu anlar yaşattığını dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.
Kamyonun hurda taşıdığını belirten vatandaşımız “Taşıdığı hurdalar o kadar düzensiz ki her viraj döndüğünde tüm araçlar kenara çekildi korkudan. Böyle hurda mı taşınır?” diyerek bu şekilde taşımacılık yapılamayacağını ifade ettiler.
Hurdaları taşıyan kamyonun kasasının her an aracın gövdesinden ayrılacağı görüntüsü verdiğini söyleyen sürücülerimiz, bu şekilde yola çıkmasına kimin izin verdiğini sorguladılar.
 
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