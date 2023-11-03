“Böyle duyarsızlık olmaz”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde engelli vatandaşlarımıza yönelik her alanda duyarlılığın arttığını ancak bazı kişilerin engellilerin hakları hakkında ya bilinçli olmadıklarını ya da saygısız olduklarını ifade ettiler.

Özellikle birçok yerde engelli vatandaşlar için park alanlarında ayrılan yerlerin fotoğraftaki gibi bilinçsiz kişiler tarafından işgal edildiğini dile getiren duyarlı vatandaşlarımız, “Koskocaman tabela ve yerde koskocaman engelli park yeri yazısı olduğunu görmüyor mu?” diye sorguladılar.

Eğer gerçekten de engelli bir kişiyse neden aracında engelli işareti veya plakasında engelli mührü olmadığını sorgulayan vatandaşlarımız, ancak bu kişinin kendini açıkgöz sandığı için buraya park ettiğini ve engelli olmadığını sözlerine eklediler.



