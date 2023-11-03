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Sanayi bölgelerinde çevre düzeni şart

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Sanayi bölgelerinde çevre düzeni şart
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde birçok bölgede bulunan sanayi bölgelerinin çevre düzeni olmadığını dile getirerek, buralara iş için gidenlerin şoka uğradığını söyleyerek, görüşlerini paylaştılar.
Gerek Lefkoşa, Mağusa gibi büyük sanayi ve küçük sanayi olarak bilinen bölgeleri olan yerlerde gerekse İskele ile Karaoğlanoğlu’nda bulunan sanayi bölgelerinde yeterli bilgilendirme tabelaları olmadığını ifade eden vatandaşlarımız, bu nedenle ilk kez buralara giden bir kişinin yolunu kaybetmelerinin mümkün olduğunu kaydettiler.
Öte yandan sanayi bölgelerinde iş yerlerinin çevre düzenlemelerinin çok kötü durumda bulunduğuna dikkat çeken vatandaşlarımız, birçok işyerinin molozlardan dolayı görünmez olduğunu sözlerine eklediler.
 
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