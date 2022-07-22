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“Böyle duyarsızlık olmaz”

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“Böyle duyarsızlık olmaz”

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa bölgesinden bir vatandaşımız, önceki gece şahit oldukları bir olayı bizlerle paylaşarak hem insanlarımızın duyarsızlığına hem de hem de başıboş köpeklerin yarattığı tehlikeye dikkat çekti.
Vatandaşımız önceki gece Mağusa’nın son olarak Güney Kıbrıs’la karşılıklı geçişlere açılan kapısı olan Derinya Sınır Kapısı’ndan kuzeye geçtikleri sırada yanlarından süratle geçen fotoğraftaki siyah Mercedes marka araç sürücüsünün yola fırlayan köpek sürüsüne daldığını ve bir köpeği ezdiğini anlattı.
Bu kişinin olay yerinden yaklaşık 300 metre ilerde durduğunu ve aracını kontrol ettiğini söyleyen vatandaşımız “Bu duyarsız sürücü arkasına dönü bile bakmadı. Köpekler ne oldu? Yaşayan var mı? Hiç umurunda olmadan sadece aracından inip aracını kontrol etti ve çekip kaçtı” diyerek sitem etti.
Başıboş köpeklerin son zamanlarda çok arttığını bu nedenle sürücülerin yollarda çok daha dikkatli olması gerektiğini belirten vatandaşımız özellikle 50 km gidilmesi gereken yerde 100 km hız yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.
 
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