“Biraz empati yapmakta fayda var”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, Lefkoşa’da bazı sokaklarda bulunan kaldırımların zaman zaman sorumsuz sürücüler tarafından işgal edilmesinden dolayı yayaların zor anlar yaşadıklarını dile getirerek geçtiğimiz gün çektikleri bir fotoğrafı bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.

Fotoğrafta görüldüğü gibi bir yüksek aracın park edecek yer yokmuş gibi aracını kaldırıma park ederek çocuğunu almaya gittiğini belirten vatandaşlarımız, bu araç sürücüsünün ya kendini çok akıllı zannetiğini ya da diğer insanları enayi yerine koyduğunu ifade ettiler.

Okullardan çıkış vaktinde bu sokağın oldukça yoğun olduğunu söyleyen vatandaşlarımız “Bir yandan çocuklarını almaya gelen araçlı vatandaşlarımız, bir yandan minibüsler yolda ilerlemeye çalışırken, bölgede oturan öğrenciler ise yürüyerek evlerine gitmek için kaldırımı kullanıyorlar. Ancak fotoğraftaki araçlar gibi kaldırıma park edilmelerinden dolayı mecburen yolun içinde yürümek zorunda kalıyor ve canlarını tehlikeye atıyorlar. Bu araç sürücüleri biraz empati yaparak yayaları da düşünmeliler” diyerek tepkilerini paylaştılar.

