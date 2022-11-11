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Bir turizm bölgesine yakışmayan görüntüler

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Bir turizm bölgesine yakışmayan görüntüler

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde son yıllarda turizm alanında hızla otel inşaatları süren ve bazılarının ise hizmete açıldığı bölge olan Bafra Turizm Bölgesi’nde çevre kirliliğinin hat safhada olduğunu ifade ettiler.
Vatandaşlarımız, geçtiğimiz hafta sonu Büyük Av’ın açılması nedeniyle gittikleri ava açık olan Bafra bölgesinde gördükleri manzaralar karşısında şok olduklarını ifade ettiler.
Fotoğrafta görülen yolun bölgede otellere ayrılan yerlere giden yol olduğunu belirten vatandaşlarımız, bu yolun kenarlarının çöplüğe döndüğünü ancak esas kirliliğin iç kısımlarda olduğunu ifade ettiler.
Oteller bölgesinin arka kısmında bulunan ormanlık alanda her çeşit moloz ve çöpün mevcut olduğu adeta ormanlık alanın çöplüğe dönüştüğünü söyleyen duyarlı vatandaşlarımız, bunun Çevre Dairesi tarafından tespit edilip edilmediğini sorguladılar.
Bu bölgenin yeni otellerin açılmasıyla turist akınına uğrayacağını anlatan vatandaşlarımız, bölgenin mutlaka bu çirkin görüntülerden kurtulmasının şart olduğunu ifade ettiler.
 
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