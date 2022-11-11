Sivrisinekler korkutuyor

Vatandaş çevreye bırakılan molozlar ve hayvan leşlerinden dolayı sivrisineklerden kötü hastalık bulaşması endişesi taşıyor





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, sonbahar aylarının yaşandığı bugünlerde yaz günlerinin en çok rahatsızlık veren hayvanı olan sivrisineklerin yine iş başında olduğuna dikkat çekerek, bunun sebebini sorguladılar.

Bahçede veya evde özellikle sabah saatleriyle akşam saatlerinde daha fazla görülen sivrisineklerin oldukça fazla sıkıntı yarattıklarını söyleyen vatandaşlarımız, “Hava sıcaklıklarının henüz 20 derecelerin altına inmediğinden mi yoksa yeterli ilaçlama olmadığından mı bilemiyoruz. Ama çok kötü şekilde ısırıyorlar. Hatta şişlikler nedeniyle oldukça zor saatler yaşıyoruz” dediler.

Özellikle son zamanlarda çevreye bırakılan molozlar ve hayvan leşlerinden dolayı bu sivrisineklerden kötü hastalık bulaşması endişesi taşıdıklarını söyleyen vatandaşlarımız, bu konuda yetkilileri göreve davet ettiler.



