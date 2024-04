8 yıl sonra!

Durum:

Kıbrıslı Türküm ya da Kıbrıs Türk’ü!

İşime gelince Türk, işime gelince Orijinal Kıbrıslıyım..

Türkiye’ye gizli gizli söverim ama onun için her kılığa da girerim.

Bazen hacı, bazen malkoçoğlu, bazen Deniz Gezmiş olurum.

Kendimi severim,kendi insanımı sevmem!

Başkasını düşünecek halim yoktur.

Öğrenciyim,okula gitmem ama üniversiteye giderim!

Kıbrısın ada olduğunu amcamdan veya uçağa binince öğrenirim!

Devlette memur,dubleks ev ve mersedescik hayatımın anlamıdır..

Taksitleri, nenem dedem babam anam ödesin..

“Beni ne doğurdunuz ?Başka ne işiniz var ki”derim.

Felsefem,"Yolunu bul,hayatını yaşa.

Eşek tepsin,bu memleketi ben mi kurtaracam'dır."

Torpili sevmem!Güya istemem! Ama benim için yapılsın diye canımı yerim.

Hali arazi,nigolinin binası,delinip mahvedilen dağlar,denizler,yok edilen ormanlar, benimdir!

İster denize b.k dökerim ,ister 18 kat bina yaparım..

"Kan döktük de aldık " derim.

Ha! o kan benim değil ama keyfini ben sürerim!

(Eralp Şerifoğlu)



Demokrasi, insan hakları, özgürlükler ve hukuk anlamında biraz da “ağzını bozarak” özetledi durumu, gazeteci dostum Erdal Güven…

Bir fıkrayla hem gülümsetti, hem de düşündürdü bizleri...

Yeni doktor olmuş Temel’i komşusu çağırmış, “Gel bak, Dursun amcan hasta…”

Gitmiş Temel, “neyi var” diye…

Adam ishal.

O an aklına ishal ilacı gelmemiş.

Bir sakinleştirici hap önermiş, “İç, iyi gelir.”Ertesi gün gitmiş, bakmış, “nasılsın” demiş.“İyiyim” demiş adam, “Boka battım ama artık kafaya takmıyorum.”

(Cenk Mutluyakalı)



Liman’a tadilatın ortasında gitmiş ve gördüğüm manzaradan çok olumsuz etkilenmiştim. Tadilatın bitmesinden sonra ilk kez bugün gittim. Geç ve sancılı olmuş ama güzel olmuş. Yer parkelerini beğendim. Özellikle zeminin ıslanması hâlinde insanın kayıp düşmesini engelleyecek yapıda olmasını alkışladım. Ama en çok masaların deniz kenarından alınıp duvar kenarlarına taşınmasına ve masa konulacak alanların beyaz çizgilerle sınırlandırılmasına memnun oldum. Bu kimin düşüncesiyse kutlarım. Her ne kadar bugün bazı işletmelerin bu çizgileri aştığını gözlesem de bunu günün çok özel olmasına bağlıyorum. Bağlıyorum bağlamasına ama yetkililerin sonraki günlerde denetlemelerini yapıp bu kuralın ihlal edilmemesini sağlamalarını da bekliyorum.

Tadilat sırasında bulunan antik kalıntının cam zeminle kaplanmasının limana artı değer kattığını rahatlıkla söyleyebilirim.

Yatlar, gemiler ve kayıklar arasındaki tahta geçiş alanının sırıttığını fark ettim. Oraların ayrı bir ihaleyle düzeltileceğini öğrenmekten memnun oldum. Kimden mi öğrendim? Çok uzun zamandır çile çeken ama bugün yüzü gülen esnaftan.

Antik limanı bir kenara bırakıp organizasyona gelirsek: Ulaşım ve park ciddi bir sorun oldu. Belediye Başkanı’nın en kısa zamanda çok katlı kapalı otopark projesi olduğunu bilmem teselli etti beni. Yoksa ikinci denememden sonra vazgeçer geri dönerdim. Neyse ki üçüncü denememde aracımı park edecek yer buldum ve limanı gezme şansını buldum.

(Bülent Dizdarlı)



Sn. Ersin Tatar, Kalavaç köyündeki festivalde vatandaş sizi sahneye beklerken siz bir belgesel izliyormuşsunuz. Herhalde belgesel oldukça ilginizi çekmiş olsa gerek…



Sn. Fikri Ataoğlu, Cumartesi günü hem Turizm Şenliğini hem de restore edilen Girne Turizm Limanı’nın açılışını yaparak oldukça güzel bir etkinliğe imza attınız. Umarız sezon da bu şekilde keyifli geçer…



Sn. Erhan Arıklı, vatandaşın neredeyse hiç uğramadığı yolları tamir etmek yerine hergün on binlerce araç sürücüsünün kullandığı İskele-Yonca Kavşağı’nı yeniden asfaltlamanız ya da çift şerit yapmanız bekleniyor…



Sn. Özdemir Berova, geçtiğimiz hafta Tuzla bölgesinde geçirmiş olduğunuz trafik kazasında gerçektende verilmiş sadakanız varmış. Zira aracınız haşat olmuş…



Sn. Osman Cankoy, bir öğretmen arkadaşınızla birlikte hafta sonu çıktığınız meyhane sahnesinde oldukça coşkulu saatler yaşatmışsınız. Konukların sizlerle birlikte şarkı söylemekten sesleri kısılmış…



Sn. Hasan Sadıkoğlu, uzun zaman sonra Geleneksel İskele Festivali için hazırlıklara başlanmış. Umarız 3 yıl önceki keyifli festivale yine ulaşılabilir…