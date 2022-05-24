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“Bir dur diyen olmayacak mı?

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Lefkoşa’dan baktığımızda artık Girne’yi görebileceğiz

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“Bir dur diyen olmayacak mı?
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizin kuzeyinde doğu batı boylamında uzanan Beşparmaklar üzerinde açılan taş ocaklarını gördükçe içlerinin eridiğini dile getirerek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini ilettiler.
Doğuda Kapraz bölgesinden başlayarak batıda Akdeniz bölgesine kadar uzanan dağ ve tepelerde neredeyse yüze yakın taş ocağının açıldığını ve bu taş ocaklarının çoğunluğunun çalıştığını ifade eden vatandaşlarımız “Yaşadığımız bölgeye yakın olan bir taş ocağında patlatma yapıldı. Sanki de savaş çıkmış gibi büyük bir patlama oldu. Evimizde otururken tavan başımıza yıkılacak gibi olduk. Bu gibi patlatmalar neredeyse iki günde bir oluyor. Bıktık artık! Bir dur diyen çıkmayacak mı?” diyerek isyan ettiler.
Ülkenin doğal zenginlikleri olan ve birkaç tane ağaç bulunan bu dağların her geçen gün yontulmaya devam edildiğini ifade eden vatandaşlarımız, bu gidişle dağ kalmayacağını ifade ederek, “Lefkoşa’dan baktığımızda artık Girne’yi görebileceğiz” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
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