Sosyal Medyanın Sesi



Hala camide dilenip kilisede dağıtanlara.

Sosyal medyada en fazla pahalılıktan bahseden tiplerin masalarında 300 TL viski şişesi ile paylaşım yapanlara.

Benzin pahalı diye bangır bangır bağırıp Baf kasabasından resim paylaşana.

Ekmek süt alamayan insan varken "yeni oyuncagım" diye lüks araba paylaşanlardan.

Ayni partinin sırasında oturup ayni partinin rozetini takanların koltuk ve makam hırsından.

Boş konuşanlardan

Siyaseti ve politikayı hep negatif görenlerden.

Hayatında futbol maçı izlemeyenlerin kendini gol kralı ilan etmesinden.

Rum tarafından sürekli paylaşım yapıp kendini inkar edenlerden.

Vs,vs,vs.

Sıkıldık be kardeşim.

Kızıyorum be arkadaşım

(Hüseyin Cumaoğlu)



Batmakta olan geminin güvertesinde kaptanla neşe içerisinde fotoğraf çektirmenin keyfini yaşıyorlar. İsimlerinin karanlık bir devrin çalgıcıları olarak anılacak olmasından da zerre de rahatsızlık duymuyorlar.

(Utku Hamamcıoğlu)



Sinir uçlarımızla oynuyorsunuz!

Uyardık, uyarıyoruz, sabrımız taşmak üzere...

Demokrasiyi, özgürlükleri, hakları hazmetme güçlüğü yaşıyorsunuz diye memleketi size bırakacak değiliz.

Bu memleket bizim, biz yöneteceğiz...

(Erkut Şahali)



Okul günlerimde bir edebiyat, tarih, coğrafya çılgınıydım, ama matematiği "nefret" derecesinde sevmezdim... Hep düşük not aldığım bir dersti... İlerleyen yaşlarımda bir gün bizim ailenin çocuklarının ders masalarında senin kadim dostum Hasan Kahvecioğlu hoca ile birlikte yazdığın bir matematik kitabını gördüm... Zaten kitabı nerede görsem uzanırım... "Neler yazmış bu arkadaşlar?" merakına kapıldım... Aldım, sayfalarını karıştırdım, inceledim o kitabı... Ve dedim ki; "İlkokulda bizim elimize de böylesi kitaplar verilse ben bir matematik sevmezi olmazdım asla..." Sadece eğitimimizin değil, beyefendiliğin, bilgeliğin, tevazuun ve insanlığın da yıldızıydın eski dostum; Kumsal günlerimin unutulmaz komşusu HASAN YÜKSELEN hocam... Adınla müsemma, ülken adına el attığın her işte hep yükselen bir trendin oldu... Yaprak dökümünün feci bir sonbahar misali fırtınaya dönüştüğü bu hüzünlü ve kritik toplumsal sürecimizde seni de yitirdik işte, ne kadar acı... Beşeri zenginliklerimizin erimekte olduğunu bizlere duyumsatarak... Seni tanıyanların, senden feyz alanların, sayısını senin de bilmediğin öğrencilerinin ve seni içtenlikle sevip sayanların vefalı yüreklerine gömülüyorsun... Görevini hakkıyla yapmış, eğitimimizin özelleştirilmesindeki rolünü de başarmış olmanın, sana güvenenleri hiç yanıltmamış olmanın huzuru içinde uyu...

(Ahmet Tolgay)